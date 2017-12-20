ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт в Эль-Арише

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш на севере Синая, в результате чего погиб офицер вооруженных сил, передает агентство Рейтер.

Во вторник сообщалось, что боевики обстреляли аэропорт города Эль-Ариш на севере Синая, погиб офицер вооруженных сил, еще двое получили ранения. По имеющейся информации, на территории аэропорта разорвался снаряд. Это нападение произошло, когда главы МВД и МО Египта находились в Эль-Арише с инспекционной поездкой. Они не пострадали.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России.