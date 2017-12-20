Власти Ирана приговорили бывшего вице-президента к 63 годам тюрьмы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Ирана приговорили бывшего вице-президента страны Хамида Резу Бакаи к 63 годам лишения свободы за злоупотребление государственными средствами.

"Хочу довести до сведения дорогого народа Ирана, что господин Садек Лариджани, глава судебной власти Ирана,… приговорил меня к 63 годам тюрьмы", — написал Бакаи в своем канале в Telegram.

Он отметил, что судебные власти вменяют в вину открытие 63 банковских счетов, а также трату государственных средств на крупную сумму. При этом бывший вице-президент, назвав обвинения пустыми, добавил, что его приговорили с неоднократными нарушениями законодательства.

Бакаи был вице-президентом при Махмуде Ахмадинежаде, который занимал президентский пост два срока подряд, с 2005 по 2013 годы, и подавал заявку на участие в выборах президента Ирана весной 2017 года, однако в самих выборах в итоге не участвовал. Сам Ахмадинежад ранее на своем сайте разместил сообщение, в котором, в частности, обвинил Садека Амоли Лариджани в некомпетентности и в том, что тот попирает и нарушает законы, несмотря на то что "должен больше всех придерживаться их". Экс-президент Ирана также призвал Лариджани покинуть пост.