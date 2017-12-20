Власти Сербии и Хорватии задержали 17 человек за контрабанду мигрантов

БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Полиция Сербии и Хорватии вместе с отделом сербской прокуратуры по оргпреступности задержали в республике группу из 13 человек по подозрению в контрабанде мигрантов, еще четверых задержали в Хорватии.

МВД Сербии сообщило, что в ходе операции на территории городов Белград, Суботица, Кула и Шид были обнаружены и лишены свободы 12 граждан Сербии и один гражданин Афганистана. По версии правоохранительных органов, преступная группа организовала и обеспечила нелегальный переход границы Сербии и Хорватии 82 мигрантам из Афганистана, Ирана и Ирака и с каждого получила по 1,5 тысячи евро.

"В акции хорватской полиции на территории Хорватии задержаны еще четверо членов данной преступной группы", — говорится в сообщении министерства внутренних дел Сербии.

Отмечается, что еще один подозреваемый по данному делу уже находится под стражей по обвинению в контрабанде мигрантов.

Полиция Сербии в минувшую пятницу задержала группу из семи граждан республики, подозреваемых в контрабанде свыше 100 нелегальных мигрантов с марта по июнь. Восьмым членом группы, по версии следствия, является гражданин Пакистана, уже арестованный за аналогичные преступления.

В июле министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что Объединенные силы армии и полиции Сербии за год предотвратили более 20 тысяч незаконных переходов госграницы и выявили 1,3 тысячи нелегальных мигрантов внутри страны. Всего, по данным сербских властей, свыше миллиона человек из стран Северной Африки и Ближнего Востока прошли через республику в своем пути на запад.