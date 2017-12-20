ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Еврокомиссии не удастся применить санкции в отношении Польши, заявил журналистам в четверг заместитель председателя Европарламента от Польши, член политического комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.

"Чтобы начать санкции, нужна единогласность. А этой единогласности, конечно, не будет", — сказал Чарнецкий.

С ним согласна пресс-секретарь "Права и справедливости" Беата Мазурек. "Для введения санкций нужно единогласие, а мы знаем с полной уверенностью, что Венгрия такие санкции не поддержит", — сказала она.

При этом Мазурек заявила, что решение ЕК "не имеет ничего общего с конкретикой. "Это, по нашей оценке, только политическое решение", — добавила пресс-секретарь.

Она обвинила в случившемся своих политических оппонентов. "За начало санкционной процедуры мы должны быть благодарны политикам "Гражданской платформы" (крупнейшая оппозиционная партия Польши). Это они за это ответственны. Это бьет не по "Праву и справедливости", это может ударить по Польше и по полякам", — сказала Мазурек.

Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.