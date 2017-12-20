В Германии арестовали предполагаемого боевика движения "Талибан"*

БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В генеральной прокуратуре ФРГ сообщили об аресте 21-летнего гражданина Афганистана Джабара Н. по подозрению в членстве в террористической группировке "Талибан"*.

Подозреваемый был задержан накануне сотрудниками уголовной полиции федеральной земли Тюрингия при поддержке федеральной полиции, говорится в сообщении, опубликованном в среду пресс-службой ведомства.

По данным генпрокуратуры, Джабар Н. примкнул в 2011 году в Афганистане к "Талибану", вплоть до лета 2015 года участвовал по меньшей мере в 30 боестолкновениях с отрядами армии и полиции, а также с группировками, присоединившимися к террористической организации "Исламское государство"*.

Летом 2015 года он покинул страну через Иран, Турцию и Грецию и прибыл в Германию в качестве беженца. Летом 2017 года он выехал во Францию, где находился в депортационной тюрьме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.