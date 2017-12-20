Польша готова к переговорам с ЕК по поводу применения санкций

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Польша готова к переговорам с Европейской комиссией по поводу применения санкций, говорится в заявлении МИД Польши.

Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

"Польша с болью принимает запуск Европейской Комиссией санкциооной процедуры в порядке статьи 7, который в сущности своей имеет характер политический, а не юридический", — говорится заявлении польского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что случившееся может затруднить построение взаимопонимания и взаимного доверия между Варшавой и Брюсселем.

"Мы всегда готовы к переговорам: во время последнего саммита европейского, премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил нашу волю продолжать диалог на высшем уровне с Комиссией, что нашло положительный отклик с ее стороны", — говорится в заявлении.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы сможем представить нашу позицию прямым и открытым способом", — заявили в МИД.

Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку среди стран-членов ЕС по этому вопросу вряд ли будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять всем главам государств и правительств.