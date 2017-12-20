Правящая партия Польши считает политическим решение ЕК о санкциях

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Решение Еврокомиссии о начале санкционной процедуры в отношении Польши является исключительно политическим, заявила пресс-секретарь правящей партии Польши Беата Мазурек журналистам в среду.

Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

"Это решение не имеет ничего общего с конкретикой, это, по нашей оценке, только политическое решение… То, что делают европейские чиновники, это действие политическое, а не по существу ", — сказала Мазурек.

Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку среди стран-членов ЕС по этому вопросу вряд ли будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять всем главам государств и правительств.