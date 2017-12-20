Правящая партия Польши считает политическим решение ЕК о санкциях

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Решение Еврокомиссии о начале санкционной процедуры в отношении Польши является исключительно политическим, заявила пресс-секретарь правящей партии Польши Беата Мазурек журналистам в среду.
"Это решение не имеет ничего общего с конкретикой, это, по нашей оценке, только политическое решение… То, что делают европейские чиновники, это действие политическое, а не по существу ", — сказала Мазурек.
Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.
Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку среди стран-членов ЕС по этому вопросу вряд ли будет достигнуто требуемое единогласие.
В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять всем главам государств и правительств.