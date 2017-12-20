Патрушев объяснил, к чему сводятся упоминания России в стратегии США

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Все упоминания России в новой Стратегии национальной безопасности США сводятся к необоснованным обвинениям, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в документе прослеживается преемственность с идеологической точки зрения.

"Особенно ярко это видно на примере обозначенной в Стратегии позиции в отношении нашей страны, которая открыто названа одной из главных угроз безопасности США. Все упоминания о России в документе сводятся к необоснованным обвинениям", — заявил Патрушев.

Авторы Стратегии продвигают идею о невозможности построения нормального миропорядка без США в качестве лидера, отметил секретарь Совбеза.

"Реализация обозначенных в документе целей и задач, в том числе упрочение глобальных позиций США посредством силы, может нести потенциальную угрозу международной и региональной безопасности", — отметил Патрушев.

По его оценке, реализация обозначенных в документе целей и задач, в том числе "упрочение глобальных позиций США посредством силы", может нести потенциальную угрозу международной и региональной безопасности.