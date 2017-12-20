Саакашвили заявил, что неизвестные проникли в офис его партии в Черновцах

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные ночью проникли в офис партии в городе Черновцы.

"Происходит системное наступление на деятельность "Движения новых сил" на Буковине. Вчера в Черновцах распространяли провокационные газеты без исходных данных, а сегодня ночью неизвестные ворвались в офис партии. Есть признаки проникновения в компьютеры, также из офиса исчезли документы", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook

По его словам, участники партии предполагают, что проникновение в их офис могло быть спланировано с целью дискредитации деятельности отделения "Движения новых сил" в Черновцах. Он также заявил, что правоохранители "не нашли ни одного отпечатка пальца и даже не изъяли орудие, которым выломали дверь".

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора Одесской области отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.