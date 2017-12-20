Саакашвили не придет на допрос в СБУ, рассказал адвокат

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет прийти в пятницу на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку будет принимать участие в судебном заседании, заявил РИА Новости в среду его адвокат Павел Богомазов.

Ранее Богомазов заявил РИА Новости, что Саакашвили вызвали в пятницу на допрос в Службу безопасности Украины.

"В пятницу будет рассматриваться апелляция Генпрокуратуры (на решение суда об отказе избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста – ред.), поэтому мы не можем пойти на допрос", — заявил Богомазов.

При этом он добавил, что Саакашвили не отказывается идти на допрос в СБУ, а готов сделать это, когда получит повестку.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.