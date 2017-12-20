Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 27 декабря рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене из-за неявки адвоката, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее прокурор по делу Руслан Кравченко заявил РИА Новости, что суд планировал допросить в среду двух свидетелей обвинения — замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлия Мамчура и бывшего и.о. замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

"Следующее заседание состоится в 10.00 (11.00 мск) 27 декабря", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, добавив, что также планируется заседание 28 декабря.

По его словам, в суд поступило заявление от адвоката экс-президента Виталия Сердюка о том, что он не может принять участие в заседании из-за командировки.

Прокурор заявил в суде, что расценивает такие действия защиты как попытку срыва заседания.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.