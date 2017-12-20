Основной процесс по делу о покушении на Мэй начнется в июне

ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости, Мария Табак. Основные слушания по делу 20-летнего Наимура Захарии Рахмана о покушении на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй начнутся 4 июня, объявил в среду судья центрального лондонского уголовного суда Олд-Бейли на предварительных слушаниях.

О деталях подготовки покушения кабинету министров ранее доложил глава разведки MI5 Эндрю Паркер. По данным СМИ, злоумышленники планировали взорвать ворота, ведущие на улицу Даунинг-стрит, где находится резиденция британского премьера. В возникшей панике злоумышленники планировали убить саму Мэй.

Рахман, обвиняемый в подготовке теракта, останется под стражей до суда, как и его предполагаемый сообщник.

Суд, как ожидается, продлится пять недель.