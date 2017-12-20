В Киеве 16 человек доставили в полицию после конфликта в здании Минюста

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Конфликт произошел в здании министерства юстиции Украины в Киеве, правоохранители доставили в управление 16 человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

"В 09.30 (10.30 мск) правоохранители получили информацию о том, что в министерство юстиции Украины в Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда правоохранители прибыли на место, обнаружили в здании Минюста одного из депутатов Верховной рады с "группой поддержки", они наклеили плакат на дверях.

В управление полиции доставлены 16 человек для дачи объяснений о конфликте, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства конфликта.

Полиция имени депутата не называет.

По данным пресс-службы министерства юстиции Украины, депутатом, ворвавшимся в здание ведомства, был Сергей Каплин из парламентской фракции "Блока Петра Порошенко". "Сегодня в 09.00 (10.00 мск) в приемную министра юстиции Павла Петренко ворвалась группа из 30 человек, возглавляемых народным депутатом Сергеем Каплиным. Народный депутат и неустановленные на данный момент лица выломали двери и захватили помещение административного здания министерства юстиции", — сообщается на сайте Минюста.

В министерстве призвали депутатов воздержаться от силового проникновения в административные здания.