В Киеве 16 человек доставили в полицию после конфликта в здании Минюста

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Конфликт произошел в здании министерства юстиции Украины в Киеве, правоохранители доставили в управление 16 человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции.
По данным ведомства, когда правоохранители прибыли на место, обнаружили в здании Минюста одного из депутатов Верховной рады с "группой поддержки", они наклеили плакат на дверях.
В управление полиции доставлены 16 человек для дачи объяснений о конфликте, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства конфликта.
Полиция имени депутата не называет.
По данным пресс-службы министерства юстиции Украины, депутатом, ворвавшимся в здание ведомства, был Сергей Каплин из парламентской фракции "Блока Петра Порошенко". "Сегодня в 09.00 (10.00 мск) в приемную министра юстиции Павла Петренко ворвалась группа из 30 человек, возглавляемых народным депутатом Сергеем Каплиным. Народный депутат и неустановленные на данный момент лица выломали двери и захватили помещение административного здания министерства юстиции", — сообщается на сайте Минюста.
В министерстве призвали депутатов воздержаться от силового проникновения в административные здания.