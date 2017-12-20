Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее прокурор по делу Руслан Кравченко заявил РИА Новости, что в среду допросит двух свидетелей обвинения — замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлия Мамчура и бывшего исполняющего обязанности замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.