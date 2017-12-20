В парламенте Белоруссии отметили позитивные тенденции в диалоге с ПАСЕ

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в диалоге Белоруссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) наметились позитивные тенденции.

Парламент Белоруссии получил статус специально приглашенного при ПАСЕ в 1992 году. В 1997 году ПАСЕ приостановила для Белоруссии этот статус, объяснив это якобы отсутствием прогресса в сфере демократии, прав человека и верховенства права. Кроме того, наличие смертной казни называется в качестве основного препятствия восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

"Позитивные тенденции наметились и в развитии диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы", — сказал Андрейченко в среду в Минске во время закрытия сессии нижней палаты парламента.

Он пояснил, что с января 2018 года белорусская делегация сможет участвовать в обсуждении всех вопросов, которые рассматриваются на заседаниях политической комиссии ПАСЕ. "Наша задача — воспользоваться этими возможностями для разъяснения позиций страны по принципиальным вопросам и продвижения белорусских инициатив, содействующих сохранению стабильности, безопасности и сотрудничества в мире", — подчеркнул Андрейченко.

Он также отметил, что расширяется география контактов белорусских парламентариев, выросла активность депутатов на "европейском векторе", а "парламентская дипломатия вносит достаточно серьезный вклад в реализацию внешнеполитического курса государства".

Андрейченко заявил, что белорусские депутаты продолжат активную работу на международной арене в будущем году. "Нам необходимо серьезно подготовиться к проведению в Белоруссии выездного заседания постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, мероприятий Парламентского собрания Союза Белоруссии и России", — сказал он.

Андрейченко также заявил, что "первый опыт белорусско-российских парламентских слушаний, посвященных гармонизации законодательств в сфере обеспечения равных прав граждан, показывает, что в этом плане еще много неиспользованных резервов".

В декабре в рамках работы сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в Брянке впервые прошли парламентские слушания на тему "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства".