Президент Ирака призвал протестующих курдов сесть за стол переговоров

БАГДАД, 20 дек — РИА Новости. Президент Ирака Фуад Маасум призвал протестующих из-за невыплаты зарплат жителей Иракского Курдистана воздержаться от нарушения закона и поддержал предложение начать диалог.

Во вторник не менее семи человек погибли и более 80 пострадали в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности в курдской автономии Ирака. Протестующие сожгли офис возглавляемой экс-главой Курдистана Масудом Барзани "Демократической партии Курдистана" в провинции Эрбиль. В партии объяснили происходящее сложной экономической ситуацией.

"Необходимо разрешить жизненные сложности, с которыми сталкиваются жители региона сейчас. Протестующим следует проявить самообладание, соблюдать закон, не наносить ущерб правительственным зданиям и штабам партий", — говорится в заявлении Маасума.

Он отметил, что считает заявления федеральных властей в Багдаде и властей курдского региона о готовности к диалогу "хорошим шагом". Маасум призвал обеспечить права курдов, прекратить обострение ситуации и снять воздушную блокаду с региона — возобновить работу закрытых Багдадом международных аэропортов в Эрбиле и Сулеймании.

Маасум является представителем курдской общины. Президент, согласно иракской конституции 2005 года, является ее гарантом и защитником единства страны. Исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

Отношения федеральных властей Ирака с региональными в автономном Иракском Курдистане обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября, на который Багдад не дал разрешения. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций, в том числе закрыли международные аэропорты, а также пограничные переходы, ограничили банковские операции.