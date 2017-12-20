Сербия назвала условие, при котором пригласит Россию на переговоры с Косово

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Белград попросит Россию присоединиться к переговорам о нормализации отношений с Косово, проходящим при посредничестве Евросоюза, если к этим переговорам решат присоединиться США, заявил РИА Новости глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия предложила РФ быть посредником в переговорах с Приштиной, если формат переговоров будет расширен. По его словам, президент РФ Владимир Путин ответил положительно. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что тема Косово затрагивалась в ходе двусторонних российско-сербских переговоров, однако не стал комментировать их содержание.

Дачич пояснил РИА Новости, что речь идет о переговорах в Брюсселе, ведущихся при посредничестве ЕС.

"Если США выдвинут свою кандидатуру для участия в формате "посредник плюс", в этой ситуации Сербия выдвинет кандидатуру России", — сказал Дачич.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны косовских албанцев до сих пор не был подготовлен.