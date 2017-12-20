В Киргизии суд наложил арест на имущество оппозиционного телеканала НТС

БИШКЕК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала НТС, принадлежащего Омурбеку Бабанову — лидеру оппозиционной политической партии "Республика" и основному сопернику Сооронбая Жээнбекова на прошедших президентских выборах, сообщил РИА Новости в среду представитель телекомпании.

Бабанов был основным конкурентом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября, но проиграл. После выборов Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Бабанова по статьям "возбуждение межнациональной, межрасовой вражды" и "призывы к свержению конституционного строя" Уголовного кодекса республики. Бабанов покинул Киргизию и сообщил что будет "восстанавливать здоровье" за ее пределами.

"В настоящий момент идет опись. Судебные исполнители изучают бухгалтерские документы", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, арест на имущество телеканала наложен межрайонным судом Бишкека в рамках хозяйственного спора между компаниями Grexton Capital LTD и ОсОО "Аянт". Как пояснил в эфире НТС главный редактор телеканала Миржан Балыбаев, иск был подан в отношении компании "Аянт", ликвидированной почти 6 лет назад.

В настоящее время эфир компании, которая имеет права на ретрансляцию российского телеканала НТВ, продолжается. В НТС не исключают, что после описи и наложения ареста на имущество они не смогут продолжить работу, так как телевизионное оборудование, в частности телекамеры, будет запрещено выносить из здания.