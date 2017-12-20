Южная Осетия заявила об обстреле своей границы со стороны Грузии

ЦХИНВАЛ, 20 дек – РИА Новости. Полномочный представитель президента Мурат Джиоев обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе, сообщает Sputnik Южная Осетия.

После встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты Джиоев заявил, что информационный знак на границе республики был обстрелян с грузинской стороны.

"В районе Хетагурово-Никози был обстрелян югоосетинский пограничный знак. В связи с этим мы призвали миссию наблюдателей Евросоюза уделять пристальное внимание случаям появления вооруженных людей в приграничных районах и подчеркнули, что подобные эксцессы недопустимы, так как могут осложнить ситуацию", — отметил Джиоев, не уточнив, когда именно случилась стрельба по пограничному знаку.

Он также указал на то, что случаи незаконного перехода государственной границы Южной Осетии и Грузии в последнее время значительно более редкими.

"С удовлетворением отметили, что в приграничных районах сохраняется спокойствие. Нарушений границы со стороны Грузии также стало значительно меньше — в частности, мы зарегистрировали только два случая. На данный момент нарушители уже освобождены", — сказал Джиоев.

Восемьдесят третья встреча в формате МПРИ состоялась на границе Южной Осетии и Грузии в районе села Эргнет. Следующая встреча пройдет уже в будущем году 24 января.

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