МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Тема Косово затрагивалась в ходе двусторонних российско-сербских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия предложила РФ быть посредником в переговорах с Приштиной, если формат переговоров будет расширен. Кроме того, по его словам, Путин согласился.

"Тема Косово действительно затрагивалась, ситуация в Косово действительно затрагивалась в ходе двусторонних российско-сербских переговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Москве отнеслись к просьбе Вучича.

На уточняющий вопрос, поддержал ли Путин эту просьбу, Песков ответил: "Эта тема фигурировала на повестке дня переговоров". Отвечая на просьбу уточнить, может ли Песков подтвердить или опровергнуть слова Вучича, пресс-секретарь президента сказал: "Я могу сказать только то, что я сказал".