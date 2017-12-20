В Каталонии оценили шансы социалистов на внеочередных выборах

БАРСЕЛОНА, 20 дек – РИА Новости, Елена Шестернина. Лидер Каталонской социалистической партии Микель Исета по итогам выборов в парламент автономного сообщества 21 декабря имеет все шансы возглавить женералитет, а предложение социалистов по конституционной реформе может примирить каталонское общество, считает кандидат от этой политической силы Эстер Ниубо.

Согласно опросам, социалисты могут занять третье место на выборах в каталонский парламент, хотя и с небольшим отрывом от лидеров – "Левых республиканцев Каталонии", чей лидер, бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас находится в мадридской тюрьме, и центристской партии "Граждане", отстаивающей территориальную целостность Испании. Согласно различным опросам, "левые республиканцы" могут рассчитывать на 28-38 мандатов из 135, "Граждане" — от 27 до 36, социалисты – от 23 до 32.

По прогнозам, на выборах партии, выступающие за независимость, и те, кто поддерживает сохранение Каталонии в составе Испании, сыграют вничью. "Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатура народного единства" получат 46% поддержки. Партии, выступающие за единство страны (социалисты, "Граждане", "Народная партия") – 44%. Еще 8% голосов получит Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение Podemos), поддерживающая право каталонцев на самоопределение, но при этом отстаивающая территориальную целостность Испании.

Сложные переговоры о коалициях

"Похоже, явного большинства не будет ни у сторонников независимости, ни у партий, поддерживающих территориальную целостность Испании. Соглашения о коалициях будут крайне важны", — признает Ниубо. По ее словам, социалисты "не признают правительство, которое представит проект, направленный на провозглашение независимости", но при этом не поддержат они на посту главы женералитета и лидера "Граждан" Инес Арримадас.

"Мы никогда не поддержим тех, кто хочет идти по пути одностороннего провозглашения независимости. Но мы не хотим и поворота вправо. Мы левоцентристская сила и будем себя уютно чувствовать в правительстве, которое будет добиваться политической и экономической стабильности при сохранении социальных гарантий", — пояснила Ниубо.

Она согласилась, что формирование правительства автономного сообщества будет идти сложно, но считает, что в конечном счете главе каталонских социалистов Микелю Исете удастся получить "достаточную поддержку для руководства". "Сторонники независимости вряд ли получат абсолютное большинство, а лидер "Граждан" не пользуется поддержкой никакой другой политической силы. Микель Исета может получить поддержку, с одной стороны, "Граждан", с другой, Catalunya en Comú. Возможно, еще кого-то", — выразила предположение кандидат от соцпартии.

Раскол

Политик признает, что выборы в автономном сообществе сами по себе не решат проблему раскола общества, где более двух миллионов избирателей поддерживают независимость (население Каталонии 7,5 миллиона человек, в избирательных списках зарегистрированы 5,5 миллиона).

"Есть большая часть населения, которая считает себя сторонниками независимости. Не принципиально — большинство или меньшинство жителей Каталонии, 49%/51% или наоборот. Каталония расколота. И этот раскол надо преодолевать", — говорит Эстер Ниубо. Предложение социалистов – проведение ряда реформ, в первую очередь конституционной, которые бы обеспечили "улучшение самоуправления Каталонии, финансирования, признание Испании многонациональным государством".

"Это новое соглашение надо представить на референдум во всей Испании. Думаю, его поддержат 70-80% избирателей, это позволит преодолеть раскол", — считает представитель соцпартии.

Перевернуть страницу

Действия предыдущего каталонского правительства привели к крайне негативным последствиям для региона: "падению престижа каталонских институтов не только на национальном, но и на международном уровне", бегству предприятий (более трех тысяч компаний ушли из Каталонии, привела цифру кандидат), что "означает потерю рабочих мест и увеличение безработицы", снижению доходов от туризма.

"Негативных последствий объявления независимости очень много. Но главное – это раскол общества. Сторонники независимости не только попытались отделить нас от Испании, но и разделили каталонское общество", — заявила Ниубо.

"Правительство, не имея достаточного большинства и нарушив собственное законодательство – Статут автономии — и испанскую конституцию, в одностороннем порядке объявило независимость. Понимая, что это приведет к приостановке автономии Каталонии. Это был наихудший сценарий для каталонцев, это была роковая ошибка правительства", — считает политик.

При этом она обращает внимание, что власти Испании в разрешении каталонского кризиса действовали в рамках закона. "Можно критиковать полицейские действия 1 октября, которые кажутся нам чрезмерными и которые подвергли критике в мире, но остальное — это было применение действующего законодательства. Конституция предусматривает применение 155 статьи в тех случаях, когда автономное сообщество нарушает закон", — сказала политик.

Социалисты также считают, что каталонскому и испанскому обществу "надо перевернуть страницу", а не сводить счеты. "Решение политической проблемы не может быть юридическим. Политика – это соглашения и уступки в тех случаях, когда надо уступить", — сказала Ниубо, комментируя вопрос о дальнейшей судьбе бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и других политиков, в отношении которых заведены уголовные дела.

"Если сторонники независимости готовы участвовать в дебатах по конституционной реформе, отказаться от одностороннего пути и заниматься поиском соглашения в рамках закона, то надо пытаться преодолеть раскол. Именно поэтому мы заявили о помиловании (политиков, в отношении которых заведены уголовные дела в связи с провозглашением независимости – ред.), хотя, может, немного преждевременно, поскольку приговоров нет. Но мы хотим преодолеть эту ситуацию раскола. Необходимы соглашения, которые бы уничтожили "блоковую политику", она лишь наносит вред обществу", — сказала кандидат в каталонский парламент.