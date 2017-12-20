Белорусские спецслужбы за три года выявили 59 иностранных террористов

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на территории республики в 2014-2017 годах выявили 59 иностранных террористов.

"На территории Белоруссии в 2014-2017 годах выявлены 59 иностранных боевиков-террористов. Из них 23 находились в международном розыске", — сказал Вакульчик в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" . Текст интервью опубликован в среду на сайте издания.

Он также отметил, что информация КГБ Белоруссии "способствовала предотвращению отдельных действий террористического характера на территории стран–партнеров".

Вакульчик сообщил, что за последние пять лет в стране пресечена разведывательная деятельность 36 сотрудников и агентов спецслужб иностранных государств, в том числе 13 привлечены к уголовной ответственности.

По словам председателя КГБ, "один из них (выявленных шпионов — ред.) впоследствии был "обменен" на двух белорусских граждан, осужденных за рубежом".

Он заявил, что, например, в нынешнем году был осужден гражданин Белоруссии — бывший старший офицер. "Будучи путем шантажа и угроз завербован иностранной разведкой, он собирал и передавал сведения, составляющие государственные секреты. Пытался втянуть в противоправную деятельность своих бывших коллег. Но, несмотря на предпринимаемые его кураторами меры безопасности и конспирации, предатель был разоблачен, его вина полностью доказана в суде, и он получил 14 лет колонии усиленного режима", — сказал Вакульчик.