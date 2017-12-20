В Парагвае из-за утечки топлива экстренно сел самолет Air France

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air France, на борту которого находилось порядка 300 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Парагвая из-за утечки топлива, сообщает портал Ultima Hora со ссылкой на представителя Национального управления гражданской авиации (Dinac).
"Мы предприняли все меры, необходимые при чрезвычайной ситуации. Мы направили волонтеров-пожарных, чтобы избежать любых происшествий, также дежурили кареты скорой помощи", — приводит портал слова представителя Dinac Рубена Аглара.
Самолет Boeing 777 останется в аэропорту для выявления причин инцидента.