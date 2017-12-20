Sputnik Бразилия получил престижную журналистскую премию

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik Бразилия выиграло одну из самых престижных наград в области журналистики в стране — 34-ю ежегодную национальную журналистскую премию Движения за справедливость и права человека. Книга-репортаж Aquilo que resta de nós ("То, что от нас осталось"), которая показывает сложную и трагичную судьбу гаитянских женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны миротворцев ООН, была удостоена высшей оценки жюри в категории "Большой репортаж". Ее автор — корреспондент Sputnik Бразилия Игорь Патрик — получил приз в рамках церемонии награждения, которая прошла в бразильском городе Порту-Алегри 11 декабря 2017 года.

"Это очень сильная и эмоциональная работа, показывающая огромную жизненную трагедию, с которой сталкиваются люди в этой стране. Мы хотим показать то, с каким грузом порой приходится жить человеку. Все мы должны быть добрее и ближе друг к другу, ведь никогда не знаешь, что случится завтра", — сказал Игорь Патрик.

Группа журналистов из Sputnik Бразилия собрала интервью жертв, получила экспертные мнения и оценки местных врачей, а также представителей бразильской миротворческой миссии ООН, которая ушла из Гаити в октябре 2017 года. На основе этих данных была сделана серия репортажей, которая впоследствии была переработана в книгу-репортаж с авторскими иллюстрациями, изображающими героев повествования.

© Sputnik Жакендия Канже – была изнасилована нигерийским сотрудником Полиции ООН © Sputnik Жакендия Канже – была изнасилована нигерийским сотрудником Полиции ООН

Национальная журналистская премия Движения за справедливость и права человека проводится в Бразилии ежегодно с момента заката военной диктатуры в Бразилии и считается одной из самых престижных наград для журналистов в стране. В этом году наряду со Sputnik Бразилия в различных категориях получили награды такие ведущие бразильские СМИ, как G1, Globo News и Record. В категории "Большой репортаж" работа Sputnik обошла исследование о нацизме в Бразилии и специальный репортаж о массовом убийстве политических активистов, осуществленное полицией и военными в 1973 году в бразильском штате Пернамбуку во время военной диктатуры.

© Sputnik Cын Мартин Жестиме, изнасилованной, по её утверждению, переводчиком бразильских миротворцев © Sputnik Cын Мартин Жестиме, изнасилованной, по её утверждению, переводчиком бразильских миротворцев

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