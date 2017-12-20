Силовики применили на горловском направлении РСЗО, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки более 200 мин и снарядов, в том числе 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), заявили журналистам в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Горловское направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено 15 снарядов, из РСЗО выпущено 20 ракет, из минометов калибром 120 миллиметров выпущено 20 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили один артснаряд калибром 152 миллиметра и почти 150 мин, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Докучаевске получили повреждения четыре дома.