В ДНР заявили, что силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.4%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.9%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.