ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай имеют схожее до степени совпадения видение проблемы Корейского полуострова, и именно от усилий Москвы и Пекина зависит не просто поиск решения этого вопроса, а способность человечества предотвратить самый негативный сценарий развития событий, считает посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"От Китая, от России и от наших совместных солидарных усилий зависит уже не просто поиск решения, а способность человечества предотвратить самый негативный сценарий, вот о чем идет речь сейчас", — заявил дипломат в интервью российским СМИ.

По его словам, "у нас с нашими китайскими партнерами существует близкое до степени совпадения видение этой проблемы, в том числе и потому, что, если США расположены далеко за морем, то мы находимся совсем рядом".

Дипломат отметил, что ядерные испытания на северокорейском полигоне проходят всего в 100 километрах от китайско-корейской границы, и население Китая от этих учений тоже страдает, или, по крайней мере, подвергается большому риску. Рядом также находится город Владивосток.

"У нас совершенно по-другому (нежели для США – ред.) воспринимается эта ситуация, и угрозы совсем другие. Здесь ситуация чрезвычайно сложная и даже опасная, не побоюсь этого слова", — подчеркнул дипломат.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.