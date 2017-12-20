МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о вспышке кампилобактериоза в 17 штатах США, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"По информации Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) от 13 декабря 2017 года, в 17 штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза. На указанную дату зарегистрировано 97 случаев заболевания, 22 человека (24%) госпитализировано", — говорится в сообщении.

Вспышка началась приблизительно 17-23 октября, уточнили в ведомстве. Лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland. Выделенный у больных лиц штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Кампилобактериозы — группа бактериальных инфекций. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к развитию септицемии и поражению различных органов и систем. Клинически может проявляться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.