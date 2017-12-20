Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Банковский комитет сената США отклонил кандидатуру Скотта Гарретта, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Экспортно-импортного банка США, свидетельствуют результаты голосования.

Против кандидатуры Гарретта проголосовали 13 сенаторов, включая двух республиканцев, за — 10.

Экспортно-импортный банк США предоставляет иностранным покупателям американских товаров гарантии под кредиты. Его деятельность направлена на снижение внешнеторгового дефицита США. Особенно полезен банк покупателям дорогостоящего американского оборудования, такого как самолеты и машины. В развивающихся странах сложно получить кредит в банке на подобные закупки без американской гарантии.

Среди республиканцев нет единства по вопросу, нужно ли вообще такое учреждение. В 2015 году республиканцы в конгрессе временно блокировали деятельность банка, отказав ему в финансировании.

Президент США Дональд Трамп также известен неоднозначным отношением к банку. Первоначально он критиковал его как учреждение, раздающее льготы крупным корпорациям за счет бюджета. Однако в распространенной на этой неделе стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость поддержки торговли с помощью финансовых инструментов в распоряжении властей США. Ключевым инструментом подобного рода является Экспортно-импортный банк.

В банке заявляют, что в его портфеле уже накопились проекты на 42 миллиарда долларов.

Гарретт в прошлом был известен как критик Экспортно-импортного банка, в качестве члена палаты представителей он дважды голосовал против продления полномочий учреждения. Его уверения в том, что он изменил свое мнение об учреждении, не нашли поддержки большинства сенаторов в профильном комитете.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации разочарованы таким решением сената. Она добавила, что дальнейшие шаги будут определены в сотрудничестве с комитетом.