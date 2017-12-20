ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США решительно осуждают ракетный удар из Йемена по Саудовской Аравии и призывают Иран прекратить вооружение хуситов, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.
Науэрт сообщила, что США "призывают Корпус стражей исламской революции остановить вооружение хуситов".
"Политическое решение (конфликта) — единственный путь для продвижения долгосрочной стабильности в Йемене. Мы настоятельно призываем все стороны немедленно прекратить военные действия, избежать применения ответных мер и вернуться к политическим переговорам под эгидой ООН", — сказала Науэрт.
Во вторник хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.