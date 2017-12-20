США решительно осуждают ракетный удар из Йемена по Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США решительно осуждают ракетный удар из Йемена по Саудовской Аравии и призывают Иран прекратить вооружение хуситов, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

"США решительно осуждают бездумный ракетный удар хуситов по Эр-Рияду. Мы по-прежнему крайне обеспокоены агрессивными действиями хуситов, которых поддерживают иранским современным вооружением, что угрожает региональной безопасности и затягивает конфликт в Йемене", — говорится в распространенном заявлении.

Науэрт сообщила, что США "призывают Корпус стражей исламской революции остановить вооружение хуситов".

"Политическое решение (конфликта) — единственный путь для продвижения долгосрочной стабильности в Йемене. Мы настоятельно призываем все стороны немедленно прекратить военные действия, избежать применения ответных мер и вернуться к политическим переговорам под эгидой ООН", — сказала Науэрт.

Во вторник хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства.