СМИ: в Гондурасе проигравший выборы кандидат согласился на диалог

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла

МОНТЕВИДЕО, 20 дек — РИА Новости. Проигравший кандидат в президенты Гондураса от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла согласился вести переговоры с переизбранным президентом страны Хуаном Орландо Эрнандесом, сообщает издание La Tribuna.

"Как хорошо, что он (Эрнандес — ред.) призывает к диалогу… Я возвращаюсь завтра, и днем мы можем начать (вести диалог — ред.)", — заявил Насралла, который во вторник находился в США.

Наряду с этим во вторник Насралла призвал США и международное сообщество не признавать результаты выборов.

Ранее ЦИК Гондураса объявил о переизбрании президента Хуана Орландо Эрнандеса после трехнедельного подсчета голосов на фоне массовых беспорядков.

Выборы прошли 26 ноября, но итоги были объявлены только в воскресенье. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли не менее 16 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.