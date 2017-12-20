СМИ: число туристов, погибших в ДТП с автобусом в Мексике, возросло до 15

МЕХИКО, 20 дек — РИА Новости. Число иностранных туристов, погибших в ДТП с автобусом в Мексике, возросло до 15, сообщает портал Sipse.

По данным издания, на месте погибли 11 человек, еще четверо скончались позднее по пути в больницы. Среди погибших — граждане США, Швеции, Бразилии и Италии. Число раненых оценивается в 18 человек.

Автобус перевернулся, когда вез иностранных туристов на экскурсию в Чакчобен. Все они прибыли в Мексику на круизном лайнере в порт Махауаль. Консул РФ в Мексике Андрей Трояновский ранее сообщал РИА Новости, что граждан России среди погибших в этом крупном ДТП нет.