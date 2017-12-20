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Тиллерсону неизвестно о планах перенести военные учения с Южной Кореей

02:2720.12.2017
(обновлено: 02:36 20.12.2017)
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© AP Photo / Steve HelberГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ему неизвестно о планах перенести военные учения с Южной Кореей, запланированные на период Олимпийских игр 2018 года.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом поддерживает переговоры с КНДР

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял, что предложил США воздержаться от проведения совместных военных учений перед Зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

"Мне не известно ни о каких планах изменить задолго спланированные регулярные военные учения с нашими партерами — Южной Кореей и Японией. Эти учения проходят много лет. Мы анонсируем их заранее, здесь нет никаких сюрпризов. И я не знаю ни о каких планах изменить то, что было запланировано", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР. Как сообщала газета, речь идет о ежегодных учениях Foal Eagle и о проводимых с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта. По словам источников газеты, США, вероятно, примут это предложение.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
Тиллерсон обсудил с канадской коллегой КНДР и Украину
Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР. Ранее спортивные чиновники ряда стран выражали обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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александр егоров
лишнее подтверждение тому, что большая заваруха готовится на период проведения ОИ...пиндосы даже учения не отменили
03:44
20.12.2017
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