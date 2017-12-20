Российские специалисты возобновили поиски пропавшей аргентинской подлодки

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты после улучшения погоды возобновили поиски пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс", сообщает в среду газета "Красная звезда".
"Специалисты Военно-морского флота России после улучшения гидрометеоусловий возобновили работы в районе поиска подводной лодки ВМС Аргентины "Сан Хуан", — говорится в статье.
Отмечается, что с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" при помощи "Пантера плюс" российскими специалистами обследованы три новые точки аномалий рельефа дна на глубинах от 140 до 686 метров в назначенном районе поиска.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
Ранее российское Минобороны сообщило о направлении в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.