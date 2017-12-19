Мужчина, распыливший газ в лондонском клубе, получил 20 лет тюрьмы

ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости. Мужчина, распыливший ядовитое вещество в лондонском клубе, где пострадали 11 человек, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
"Подсудимый, 25-летний Артур Коллинз, приговорен к 20 годам заключения и пяти годам наблюдения после освобождения. Дело рассматривал судья Ноэл Лукас", — сказал по телефону представитель суда лондонского района Вуд-Грин.
Обвинения по 15 пунктам, включая умышленное нанесение увечий и распыление ядовитой жидкости на человека с целью нанесения тяжких телесных повреждений, были предъявлены Коллинзу в апреле.