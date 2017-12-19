Мужчина, распыливший газ в лондонском клубе, получил 20 лет тюрьмы

ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости. Мужчина, распыливший ядовитое вещество в лондонском клубе, где пострадали 11 человек, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента 17 апреля были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения, при этом 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб. В больницы попали по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью. Из-за действия вещества два человека практически полностью ослепли.

"Подсудимый, 25-летний Артур Коллинз, приговорен к 20 годам заключения и пяти годам наблюдения после освобождения. Дело рассматривал судья Ноэл Лукас", — сказал по телефону представитель суда лондонского района Вуд-Грин.

Обвинения по 15 пунктам, включая умышленное нанесение увечий и распыление ядовитой жидкости на человека с целью нанесения тяжких телесных повреждений, были предъявлены Коллинзу в апреле.