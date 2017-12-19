Лидеры США и Узбекистана обсудили американскую стратегию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы региональной безопасности и перспективы улучшения двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Мирзиеев обсудили роль Узбекистана в Центральной Азии, в том числе его поддержку стратегии президента Трампа в Южной Азии и усилиям США в Афганистане", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп отметил усилия Узбекистана в проведении реформ, которые "создадут условия для расширения торговли и повышения безопасности от террористических угроз".

Лидеры США и Узбекистана встречались дважды в 2017 году: в мае в Эр-Рияде и в сентябре в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН. По информации узбекской стороны, Мирзиеев в ходе телефонного разговора пригласил Трампа посетить с визитом республику.

Новая стратегия США в Афганистане, обнародованная в августе, предусматривает, в частности, усиление военного присутствия США в этой стране, а также расширение контактов со странами Центральной Азии в этой области.