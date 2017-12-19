МИД РФ: новая стратегия нацбезопасности США задает линию на противостояние

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Новая стратегия нацбезопасности США задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами, а на противостояние, говорится в сообщении МИД РФ.

"Мы с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой стратегии национальной безопасности США, обнародованной 18 декабря. Ее ключевой посыл – "мир с позиции силы" – задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние. Вместо постановки задачи по выстраиванию партнерских отношений документ демонстрирует стремление любой ценой сохранить заметно ослабевшее американское доминирование на международной арене", — говорится в документе.