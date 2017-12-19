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В Турции судят обвиняемого в подготовке атаки на самолет ВВС США россиянина

21:0519.12.2017
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЗадержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев. Архивное фотоЗадержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев. Архивное фото
© AP Photo / DHA-Depo Photos

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости. Суд по делу гражданина России Рената Бакиева, задержанного в ходе операции против запрещенной в РФ и других странах террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по подозрению в подготовке атаки на самолет ВВС США в районе авиабазы "Инджирлик", начался в Адане на юге Турции, сообщает во вторник агентство Anadolu.

Задержанный россиянин в Турции gif
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Бакиев был задержан в августе по подозрению в подготовке атаки на самолет ВВС США с использованием дрона, а также теракта в молельном дом алевитов.

Ранее россиянина задерживали на турецко-сирийской границе, после чего против него было возбуждено уголовное дело. СМИ сообщили о его депортации из Турции. После этого суд турецкой провинции Килис принял решение приговорить его к шести годам и трем месяцам тюремного заключения, и на этом основании Бакиев должен был быть арестован, если попытается снова въехать в Турцию. Теперь прокуратура требует приговорить его к 15 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

Выступая на первом заседании суда, Бакиев отказался от данных ранее показаний и заявил, что не имеет никакого отношения к перечисленным преступлениям и не участвовал в деятельности ИГ* в Сирии. По словам подсудимого, показания он давал на арабском языке через переводчика, поскольку не знает турецкого.

Задержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев
© REUTERS / Dogan News Agency
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Также в ходе заседания были заслушаны показания свидетелей.

По словам первого свидетеля, Бакиев приходил в отель, где он работает, и задавал вопросы о неком Абу Ханзале. После этого свидетель заподозрил, что Бакиев может быть связан с террористами и сообщил о нем полицию. Второй свидетель показал, что Бакиев задавал ему вопросы об одном из молельных домов алевитов на турецком языке.

После того, как глава судейской коллегии напомнил Бакиеву, что суд Килиса ранее вынес в его отношении приговор, признав виновным в участии деятельности ИГ*, подсудимый отказался отвечать на вопросы.

Суд постановил, что Бакиев останется под арестом на время судебного разбирательства. На следующем заседании будет заслушан третий свидетель по делу.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center
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Как сообщала ранее Генпрокуратура РФ, Россия с 2015 года безрезультатно просила Турцию выдать Бакиева, обвиняемого в причастности к терроризму. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Бакиев уехал из России в 2014 году, а через год стал фигурантом дела об участии в незаконном вооруженном формировании.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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