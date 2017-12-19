Глава МИД Британии возмущен ракетным ударом из Йемена по Эр-Рияду

ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение по поводу очередного ракетного удара из Йемена по саудовской столице Эр-Рияду.

Во вторник мятежники из движения "Ансар алла" (хуситы) объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. По сообщениям СМИ, силы ПВО королевства сбили ракету на юге Эр-Рияда.

"Я возмущен новой попыткой нанести ракетный удар по Эр-Рияду. Это второй такой шокирующий инцидент за шесть недель, и опять целью стал населенный район. Я резко осуждаю хуситов за это нападение, за которое они взяли на себя ответственность. Все будут в ярости от заявлений их представителя, что целью являлся королевский дворец", — говорится в заявлении Джонсона.

Министр призвал все страны в регионе принять все возможные меры для имплементации резолюций Совета Безопасности ООН и для предотвращения подобных атак.

"Я горячо поддерживаю проводимое ООН расследование происхождения оружия и приветствую предложение ООН по обсуждению данных угроз и выработке ответных мер соответствующими органами ООН. Великобритания по-прежнему поддерживает Саудовскую Аравию в ее борьбе с региональными кризисами и угрозами безопасности", — отмечается в заявлении главы МИД.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию против хуситов в Йемене, которая бомбит его территорию, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают саудовскую территорию, особенно граничащие с Йеменом южные районы королевства.