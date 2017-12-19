Китай поддержал соглашение по иранскому атому

ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом поддержал достигнутое в 2015 году соглашение по иранскому атому и призвал решать проблемы, возникшие в процессе его выполнения, путем диалога. Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

Беседа состоялась во вторник по инициативе иранской стороны.

"Китайская сторона поддерживает всеобъемлющее соглашение по ядерному вопросу Ирана. Все стороны должны посредством диалога и консультаций решить вопросы, возникшие в связи с реализацией соглашения. Китайская сторона готова и дальше играть конструктивную роль в этом вопросе", — заявил Ван И, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Китая.

Иранский министр в свою очередь дал высокую оценку активной роли Китая и выразил готовность вместе со всеми сторонами в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по соглашению.

Стороны также обменяли мнениями по двусторонним отношениям и по вопросам региональной повестки дня.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.