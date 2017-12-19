Экс-кандидат в президенты США сотрудничает с властями по "российскому делу"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн заявила, что сотрудничает с сенатским комитетом по расследованию предполагаемого "вмешательства РФ в американские выборы", говорится в заявлении на сайте политика.

Ранее сообщалось, что Стайн вызывают в конгресс США по запросу сенатского комитета по разведке. По данным экс-сотрудника штаба Стайн, сенаторов заинтересовали выступления Стайн на телеканале RT, а также ее участие в ужине, организованном телеканалом в 2015 году, во время которого политик сидела за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Данные о наших контактах с гражданами России по поводу приглашения рассказать о международных отношениях на 10-й юбилейной медиаконференции RT подтвердят то, что мы публично заявляли тогда и позже: мы не получали каких-либо выплат или компенсаций за поездку, и мы совершили поездку с целью обратиться к международной аудитории и российским чиновникам по вопросам мира на Ближнем Востоке, дипломатии, сотрудничества в борьбе с насущной угрозой изменения климата, что идет в русле традиционных принципов и политики "зеленых", — говорится в заявлении.

Стайн заявила о поддержке "легитимных расследований противозаконной деятельности", связанной с выборами в США, но предупредила об опасности политизации и падения стандартов качества журналистики, которые имеют место при освещении расследования в СМИ.

На выборах в 2016 году Стайн набрала чуть более 1% голосов — за нее проголосовали чуть менее 1,5 миллиона человек, что тем не менее оказалось больше, чем в сумме получили кандидаты от "зеленых" на трех предыдущих выборах.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется спецпрокурором США и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".