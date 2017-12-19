Сербия рассчитывает договориться с Россией о поставках военного транспорта

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сербия рассчитывает в ближайшее время достичь договоренности с Россией о поставках военного транспорта, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Как военно нейтральное государство, мы разговаривали с представителями России по поводу продолжения нашего военно-технического сотрудничества. Республика Сербия дополнительно заинтересована в обеспечении военных транспортных средств. И мы верим, что в предстоящий период мы по этому вопросу договоримся с нашими русскими коллегами", — сказал Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Вучич сообщил, что власти республики ведут переговоры с "Рособоронэкспортом" о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17 в дополнение к двум поставленным в июне 2016 года. Он также отдельно подчеркнул значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре текущего года и получения по контракту в июне прошлого года двух вертолетов Ми-17. Вучич ранее также отметил, что Белград также ожидает до начала 2019 года поставку девяти вертолетов H145 Airbus немецко-французского производства. По его словам, шесть машин предназначены для армии и три — для полиции Сербии.