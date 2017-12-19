Бортников: ФСБ уделяет повышенное внимание угрозам со стороны Украины

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ уделяет повышенное внимание выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны Украины, заявил директор ФСБ России Александр Бортников в интервью "Российской газете", размещенном на сайте издания во вторник.

"Мы уделяем повышенное внимание выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны нынешней Украины. Принимаются меры по пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб, а также блокированию попыток украинских националистов и экстремистов установить связи с единомышленниками в России и вести деструктивную работу в украинской диаспоре", — сказал Бортников.

Он отметил, что "в 2016-2017 годах в Крыму нейтрализованы три диверсионно-террористические группы СБУ и ГУР Минобороны Украины; в 2016 году в Ростовской области задержаны члены "Правого сектора", готовившие теракты в российских регионах; вскрыты попытки СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию".

По словам директора ФСБ, в настоящее время в числе приоритетов — укрепление участков границы с Украиной.