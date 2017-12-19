Россия может стать площадкой для ближневосточных переговоров, заявили в ПНА

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия может стать страной для проведения первой встречи в рамках нового формата переговоров по палестино-израильскому конфликту, который пытается найти Палестинская национальная администрация, заявил журналистам советник президента ПНА Набиль Шаат.

"Мы не хотим, чтобы Россия была одной (страной переговоров). Здесь та же проблема, мы хотим международный форум с Россией как главным партнером. Проведение первой встречи – это то, что было решено в Мадриде в 1991 году и в Аннаполисе в 2007 году", — заявил он.