Текут и ломаются. Почему самые дорогие корабли НАТО оказались ненадежными

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Краса и гордость флота Ее Величества — новейший британский авианосец Queen Elizabeth дал течь. Неполадки моряки выявили в понедельник во время ходовых испытаний авианосца, стоимость которого составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Похожий инцидент произошел на прошлой неделе в США: во время испытаний из-за поломки вынужден был вернуться к заводской стенке эсминец Zumvalt — его цена превышает четыре миллиарда долларов. О том, почему надежность новейших и супердорогих кораблей флотов НАТО оставляет желать лучшего, — в материале РИА Новости.

Слишком сложная техника

Как сообщают британские СМИ, авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за некачественно изготовленного уплотнения гребного вала. Комментаторы сразу вспомнили другой неприятный для ВМС Великобритании эпизод, связанный с многоцелевыми атомными подлодками класса Astute. В феврале 2017 года в Великобритании разгорелся настоящий скандал — как выяснили журналисты, все три суперсовременные подлодки этого проекта, каждая ценой в 1,2 миллиарда фунтов, из-за многочисленных технических неполадок оказались небоеготовыми. При этом британские адмиралы старались не афишировать проблему, так как ранее активно лоббировали строительство этих кораблей. Как считают военные эксперты, ситуация с самыми амбициозными проектами флотов НАТО была прогнозируема, а ее истоки стоит искать в 1990-х.

"После развала Советского Союза США и их ближайшие союзники взяли курс на достижение максимально возможного технологического превосходства, отсюда и возникли все эти сложные, набитые новыми техническими решениями проекты — Zumvalt, Queen Elizabeth, Astute, — рассказывает РИА Новости военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков. — Но у всех новшеств есть обратная сторона — они не опробованы, и эта техника, как правило, выходит из строя".

Кстати, на Queen Elizabeth действительно использованы беспрецедентные для авианосного флота решения. Главная изюминка — электрическая двигательная установка, которая состоит из двух газовых турбин, четырех дизелей и мощных генераторов, питающих гребные электромоторы. Queen Elizabeth — первый авианосец с двумя надстройками ("островами") на палубе. По задумке конструкторов, это позволит наиболее рационально использовать площадь палубы и снизит опасные для самолетов завихрения воздуха, возникающие при движении корабля. Подводные лодки Astute также можно назвать инновационными — в частности, они оснащены сверхмощными гидроакустическими станциями, новыми шумопоглощающими покрытиями, системами тепловизионного наблюдения за подводной обстановкой.

Лоббизм и дефицит кадров

При этом, по мнению экспертов, если у британских проектов шансы на доведение до ума еще остаются, то опыт создания американского эсминца Zumvalt уже можно назвать неудачным: из более чем 30 запланированных к постройке кораблей ВМС США закупят в итоге три единицы.

"Главная причина, по которой американцы отказываются от Zumvalt, это его стоимость. Он стоит в три раза дороже эсминцев типа Arleigh Burke, — считает Константин Сивков. — Да, он напичкан современной электроникой, да, он оснащен передовыми системами управления вооружением, но при этом имеет 80 пусковых ячеек для ракет, а у старого доброго Arleigh Burke их 96. Кроме того, у Zumvalt особая форма носовой части, которая скошена назад. При малейшем волнении корабль будет зарываться в воду и не сможет эффективно действовать в бою".

Серьезные трудности возникают с энергетической установкой. Так, в 2016 году из-за проблем с газотурбинными двигателями корабль дважды терял ход. Кстати, на Zumwalt применены британские двигатели Rolls Royce, эта же компания изготавливала силовые агрегаты и для Queen Elizabeth.

Впрочем, неудачи преследуют американские высокотехнологичные военные разработки не только на море. Одним из самых затратных стал проект американского самолета с лазерной установкой Boeing YAL-1. На программу израсходовали, по разным оценкам, от семи до 13 миллиардов долларов. ВВС США планировали получить пять самолетов, которые могли бы уничтожать стартующие баллистические ракеты на низких траекториях. Однако после серии относительно удачных испытаний программа в 2011 году была закрыта, первый и последний лазерный самолет утилизирован в 2014-м. Причиной сворачивания программы стало сокращение военных расходов.

"В США и Великобритании оборонные заказы — это в первую очередь мощный лоббизм, — считает Сивков. — Благодаря лоббистам вздуваются цены. Сегодня США имеют военный бюджет, который в 15 раз превосходит российский и в несколько раз превышает военный бюджет Китая. При этом если посмотреть, сколько Пентагон получает в итоге военной техники, то эта цифра ненамного больше, чем в России или Китае. Отсюда и все их проблемы".

Другой причиной проблем с надежностью новейших систем вооружения НАТО эксперты называют общий спад производства в странах с постиндустриальной экономикой. Это приводит к дефициту квалифицированных рабочих рук в военно-промышленном секторе и утрате компетенций в сфере НИОКР.