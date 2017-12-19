В ПНА заявили, что не против участия США в ближневосточном урегулировании

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Палестина не против участия США в новом формате урегулирования палестино-израильского конфликта, но Вашингтон не должен полностью подчинять себе мирный процесс, заявил советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат.
"Мы не говорим об исключении США, США могут стать членом любого нового международного формата, но мы не позволим, чтобы США стали единоличным участником этого процесса", — заявил он во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам советника главы ПНА, с 1994 года США доминируют в этом процессе.
"Мы требуем новый формат, при этом не выступаем против участия США как участника этого процесса, но не единоличного", — добавил он.