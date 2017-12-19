В ПНА заявили, что не против участия США в ближневосточном урегулировании

Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Палестина не против участия США в новом формате урегулирования палестино-израильского конфликта, но Вашингтон не должен полностью подчинять себе мирный процесс, заявил советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат.

"Мы не говорим об исключении США, США могут стать членом любого нового международного формата, но мы не позволим, чтобы США стали единоличным участником этого процесса", — заявил он во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам советника главы ПНА, с 1994 года США доминируют в этом процессе.

"Мы требуем новый формат, при этом не выступаем против участия США как участника этого процесса, но не единоличного", — добавил он.