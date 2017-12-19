США потеряли нейтральность в ближневосточных переговорах, заявили в ПНА

Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат на пресс-крнференци в ММПЦ МИА Россия сегодня, 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Признав Иерусалим столицей Израиля, Соединенные Штаты потеряли нейтральный статус и стали "ангажированными" в ближневосточных переговорах, что означает конец посреднической роли Вашингтона, заявил советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат.

"На фоне решения президента (США Дональда) Трампа по заключению сделки века, а затем вместо того, чтобы быть честным посредником, Вашингтон стал ангажированным, полностью приняв сторону Израиля", — заявил Шаат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", говоря о решении Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Когда президент говорит, что признает Иерусалим столицей Израиля, не учитывая его статуса, особого для мусульман и христиан, для нас становится невозможным относиться к США как к посреднику. Это завершает роль США как посредника", — добавил советник президента Палестины.

По его словам, если бы США "честно сыграли роль посредника", в ближневосточном урегулировании был бы достигнут результат.