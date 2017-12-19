Премьер Словении пригрозил Хорватии судом из-за спора о границе

БЕЛГРАД, 19 дек – РИА Новости. Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил хорватскому коллеге Андрею Пленковичу во вторник в Загребе, что Любляна рассматривает возможность иска к Загребу в случае невыполнения хорватами решения международного арбитража о линии границы между республиками.

Встреча премьеров соседних государств в хорватской столице стала новой попыткой сторон напрямую договориться о пограничном споре на столь высоком уровне после длительного времени.

Международный арбитраж в Гааге в конце июня вынес решение о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. В частности, Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива. Хорватия не принимает это решение, поскольку ранее вышла из арбитражного соглашения. Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации.

"Идея в том, чтобы попытаться договориться о протоколе, состоящем из нескольких элементов. Один бы относился к сухопутной границе, другой к морской, а третий – к режиму навигации. Четвертый – формирование специальной комиссии. Пятый – путь к тому, чтобы когда такое соглашение будет создано, оно предстало перед парламентами двух стран", — предложил глава правительства Хорватии. Трансляция велась на сайте национального телевидения HRT.

"Для меня это неразделимые вещи. Со стороны Хорватии, насколько я понял, предлагается по-разному смотреть на морскую и сухопутную части. Мы же считаем, что решение может быть только таким, как гласит вердикт", — ответил словенский премьер.

"Изучаем возможность правовых мер, если Хорватия не станет соблюдать решение (международного арбитража – ред.) Это зависит от поведения Хорватии", — подчеркнул Церар.

Затем обе стороны признали противоположность позиций Любляны и Загреба и отметили необходимость продолжения диалога.

Согласно вердикту Международного арбитража в Гааге его решение должно начать выполняться соседними государствами не позднее 29 декабря. Оно подразумевает подготовку документальной базы, а затем и реальное разграничение на воде и суше.