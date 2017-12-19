Великобритания хочет сотрудничать с Россией по РСМД, заявили в МИД страны

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Министерства иностранных дел и содружества Алан Дункан. Архивное фото

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Министерства иностранных дел и содружества Алан Дункан. Архивное фото

ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания призывает Россию к взаимодействию по вопросу ракетных систем малой и средней дальности (РСМД), говорится в полученном РИА Новости заявлении замглавы МИД Соединенного Королевства Алана Дункана.

В начале декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва считает, что администрация США безосновательно думает над новыми санкциями против России в связи с договором РСМД, и надеется, что Вашингтон воздержится от санкций.

"Союзники по НАТО неоднократно обсуждали договор (по РСМД), в том числе на последней встрече министров обороны альянса в ноябре. Мы осведомлены о российской ракетной системе, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы призываем Россию ответить на это беспокойство содержательным и прозрачным способом, через конструктивный диалог и взаимодействие", — говорится в заявлении, направленном Дунканом в парламент в ответ на соответствующий запрос международного комитета палаты общин.

Замминистра отмечает, что в течение 30 лет ДРСМД "вносил ценный вклад в евроатлантическую безопасность" и поддерживал стратегическую стабильность.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>