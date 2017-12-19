Арабская коалиция назвала цель ракеты, выпущенной из Йемена по Эр-Рияду

ДУБАЙ, 19 дек — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия в Йемене, заявила, что выпущенная во вторник йеменскими мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) ракета была нацелена на жилой квартал, но ее удалось перехватить без причинения ущерба, говорится в заявлении коалиции, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.

Ранее во вторник хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по королевскому дворцу Ямама в момент проведения там встречи саудовского руководства. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Эр-Рияде слышатся хлопки и идет дым, без указания причин.

Коалиция обвинила хуситов в контрабанде иранских ракет в Йемен с использованием "окон" для доставки гуманитарной помощи. "Обстрел городов баллистическими ракетами является доказательством использования "окон" для ввоза гуманитарной помощи для доставки иранских ракет", — отмечается в заявлении.

При этом коалиция указала, что "контрабанда иранских ракет в Йемен представляет собой явное нарушение решений СБ ООН".

"Баллистические оружие иранского производства в руках вооруженных отрядов представляет угрозу региональной и международной безопасности", — отметили в коалиции.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию против хуситов в Йемене, которая бомбит его территорию, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают саудовскую территорию, особенно граничащие с Йеменом южные районы королевства.